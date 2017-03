Pub

Comissão Europeia cria canal anónimo para receber denúncias dos trabalhadores das empresas que combinem preços e partilhem mercados

A Comissão Europeia está a apertar o cerco aos cartéis. Apesar de ter aplicado multas recorde no ano passado, no total de 3,7 mil milhões de euros, Bruxelas acredita que ainda há muito por fazer no combate às práticas ilegais que põem em causa a concorrência. E, para tentar chegar o mais longe possível, a Comissão decidiu passar a bola aos cidadãos.

A partir de agora, qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre uma prática empresarial que viole as leis da concorrência pode denunciá-la diretamente às autoridades europeias. Com a possibilidade de permanecer anónimo, se assim quiser. O novo instrumento comunitário pretende "tornar mais fácil aos cidadãos alertar, de forma anónima, a Comissão Europeia sobre cartéis secretos e outras infrações às regras" no domínio do direito da concorrência.

Em causa estão práticas como a combinação de preços ou a apresentação de propostas em concursos públicos, com a intenção de excluir a concorrência. Foi o que aconteceu em 2016 com cinco fabricantes de camiões, que acabaram multadas em 2,9 mil milhões de euros por terem pactuado, durante 14 anos, contra as empresas concorrentes.

"Se os cidadãos forem afetados por práticas comerciais que considerem erradas, podem ajudar a resolver o problema. Informações privilegiadas podem ser um instrumento poderoso para ajudar a Comissão a detetar cartéis e outras práticas anticoncorrenciais. Com o nosso novo instrumento é possível fornecer informações, mantendo o anonimato. As informações podem contribuir para o sucesso das nossas investigações, rapidamente e de forma mais eficaz, em benefício dos consumidores e da economia", sublinha Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência.

O procedimento é simples. Os cidadãos dispostos a revelar a sua identidade têm à disposição um número de telefone e um endereço de e-mail. Para quem quer permanecer anónimo, há um sistema de mensagens encriptadas. O serviço é gerido por um intermediário externo à UE e a Comissão garante que "veicula apenas o teor das mensagens recebidas, sem transmitir quaisquer metadados" que possam ser usados para identificar o denunciante.

O novo instrumento vem complementar o programa de clemência que Bruxelas tem em vigor desde 1996, e que permite às empresas colaborar com as autoridades em troca de uma redução das multas. A Comissão Europeia estima que as perdas causadas todos os anos pelos acordos ilegais entre as empresas oscilam entre os 181 mil milhões e os 320 mil milhões de euros.

Entre 1995 e 1999, Bruxelas cobrou 292 milhões de euros em coimas aos cartéis. O valor aumentou para 9,4 mil milhões entre 2005 e 2009, graças à revisão das compensações. Em 2016, foi batido um recorde, com Bruxelas a aplicar multas no valor de 3,7 mil milhões. Foi também aplicada a maior multa individual de sempre: 1008 milhões à fabricante alemã de camiões Daimler.