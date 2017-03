Pub

Missão de Bruxelas faz lista negra das reformas que governo parou ou inverteu. Centeno espera que Comissão aprenda com erros.

A Comissão Europeia (CE), através da missão que vem regularmente a Portugal avaliar o pós-ajustamento, conserva muitas dúvidas sobre a meta do défice público que o governo tem para este ano (1,6% do Produto Interno Bruto ou PIB) e insiste que só vê o desequilíbrio baixar até 2%. A margem de incerteza recai sobre medidas no valor de 761 milhões de euros, do lado da despesa e da receita, a preços deste ano.

