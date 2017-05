Pub

Bruxelas sublinha que a retoma portuguesa "ganha ritmo" em 2017, mas sugere que faltam medidas para garantir mais músculo no emprego em 2018.

O governo, no Programa de Estabilidade, projeta uma aceleração da economia e do emprego neste ano e no próximo. A Comissão Europeia, nas projeções da primavera, divulgadas nesta quinta-feira, concorda com o cenário para 2017, mas rejeita o otimismo relativo a 2018.

