Depois de ter dado 'luz verde' à compra da atividade produtiva da Opel pelo grupo PSA, Bruxelas viabilizou a aquisição da parte financeira.

Depois de no início de julho terem viabilizado a compra da atividade produtiva da Opel/Vauxhal ao Grupo General Motores por parte do Grupo PSA (que inclui a Peugeot e a Citroen), as autoridades da concorrência da Comissão Europeia viabilizaram agora a aquisição das operações financeiras da GM na Europa por parte da PSA e do BNP Paribas. Fica agora a penas a falta a decisão das autoridades bancárias europeias.

