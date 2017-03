Pub

Bruxelas acabou por recusar a proposta inicial do Parlamento Europeu, que previa a oferta de um Interrail para os jovens

No início de outubro de 2016, o Parlamento Europeu apresentou uma proposta para oferecer um Interrail no 18.º aniversário dos jovens europeus. A Comissão Europeia aceitou a sugestão, mas só na parte da viagem. Bruxelas apresentou esta segunda-feira um programa de mobilidade que permitirá a, pelo menos, cinco mil jovens entre os 16 e os 19 anos viajarem para outro Estado-membro, num programa em que, no caso português, participam a CP e a SATA. Só que os estudantes terão de pagar o alojamento.

