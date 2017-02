Pub

Moscovici vê "grandes melhorias", mas mercado de trabalho lucra pouco. Desemprego acima de 10% em 2017 e emprego a perder gás, refere a Comissão.

A taxa de desemprego portuguesa desce, mas persistirá em valores acima dos 10% da população ativa em 2017, diz a Comissão Europeia nas projecões de inverno divulgadas nesta segunda-feira. O investimento recupera, o consumo privado abranda bastante, as exportações ganham força, apoiadas pelo "forte sector do turismo". O comissário europeu da Economia diz que há "grandes melhorias" na situação do país.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia