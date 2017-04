Pub

Os zoos do Reino Unido estão inquietos com as consequências sem um acordo negociado sobre programas de trocas de animais

Os zoos do Reino Unido estão inquietos com as consequências de uma saída da União Europeia sem um acordo negociado sobre programas de trocas de animais, o que ameaçaria a sua capacidade de criar e proteger espécies.

