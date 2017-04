Pub

As vendas a retalho no Reino Unido caíram 1,4% no primeiro trimestre deste ano, face ao último trimestre do ano anterior, representando a maior queda desde março de 2010, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística (ONS).

