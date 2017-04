Pub

Companhia lança apelo a Theresa May: "Decida-se rapidamente e consiga um acordo na aviação que permita aos britânicos continuar a voar"

A Ryanair admite que pode vir a suspender "durante semanas ou meses" os voos a partir do Reino Unido - inclusive para destinos como Portugal ou Espanha - se não houver um acordo bilateral preliminar na aviação internacional na sequência do Brexit. O alerta foi deixado na quinta-feira por Neil Sorahan, responsável financeiro (CFO) da companhia aérea, em declarações ao The Guardian.

