Estudo de um thinktank conclui que a city londrina será a mais penalizada com a saída do Reino Unido da União Europeia

O Reino Unido pode perder 30 mil empregos no setor financeiro por causa do Brexit, numa altura em que as multinacionais do setor começam a definir as ações por causa da saída da União Europeia.

