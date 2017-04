Pub

Os países do Sul da UE reafirmaram que as negociações para a saída do Reino Unido da União devem ter "uma abordagem faseada"

Os países do Sul da UE (Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta e Chipre) reafirmaram esta segunda-feira que as negociações para a saída do Reino Unido da União devem ter "uma abordagem faseada" e "preservando os interesses" dos 27.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia