Só depois da aprovação do conselho da União Europeia para os Assuntos Gerais é que poderão formalmente arrancar as negociações

As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido por causa do Brexit podem começar a partir de 22 de maio. É neste dia que se realiza a reunião do conselho da União Europeia para os Assuntos Gerais e que vai aprovar as diretrizes das negociações. As conversas oficiais poderão arrancar depois dessa aprovação, adiantou um responsável da União Europeia ligado ao processo à agência Bloomberg esta sexta-feira.

