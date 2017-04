Pub

Os principais bancos como o JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds e UBS já revelaram que os seus planos de contingência estão em marcha.

Num dos maiores centros financeiros do mundo, a City, em Londres, a palavra de ordem mudou depois do resultado do referendo de junho de 2016 no Reino Unido. Agora, depois de o país ter decidido sair da União Europeia e da primeira-ministra britânica, Theresa May, ter ativado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, as principais empresas aconselharam os seus quadros diretivos e restantes trabalhadores a fazerem as malas para poderem partir a qualquer momento para outras capitais europeias, revela o jornal espanhol Expansión.

