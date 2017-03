Pub

Theresa May pretende ativar o 'Brexit' antes do final de março e reiterou recentemente que prefere não chegar a acordo do que "um mau acordo"

Um comité de deputados britânicos advertiu hoje que, sem um acordo nas negociações para o "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) "será muito destrutiva" tanto para Londres como para Bruxelas.

