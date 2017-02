Pub

Com o valor das ações a subir desde o referendo de junho, os salários e bónus pagos aos CEO britânicos vão atingir valores milionários

As ondas de choque do Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, já se começam a sentir. De acordo com a Bloomberg, os CEO mais ricos do país estão prestes a ver crescer as suas contas bancárias na sequência da decisão de independência de Londres face às normas comunitárias impostas por Bruxelas.

