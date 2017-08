Pub

Operadora aponta desvalorização do real face ao euro e ao dólar para a subida nos prejuízos.

A Oi registou no segundo trimestre prejuízos consolidados de 3,3 mil milhões de reais, cerca de 895 milhões de euros, comunicou a operadora brasileira ao mercado. Uma subida negativa de 302% face a igual período do ano passado. A portuguesa Pharol é a maior acionista, com 25,2%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia