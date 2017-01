Pub

Programa resulta de uma parceria entre a agência de marketing e a Nova School of Business & Economics. As inscrições estão abertas até 31 de janeiro

Brandkey Startup Challenge é a nova iniciativa que pretende ajudar o marketing e comunicação das startups. No âmbito de uma parceria entre a agência de marketing e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE), há um total de prémios de 20 mil euros sob a forma de serviços para as três startups vencedoras.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia