Pub

Como resposta ao pedido de aumento, Musk sugeriu à assistente que tirasse duas semanas de férias e ficou-lhe com o emprego

Ashlee Vence é a autora do livro Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. Na obra, que escreveu em 2015 e onde descreve o percurso do visionário norte-americano, é contado um episódio caricato sobre a relação de Musk com a sua assistente executiva, Mary Beth Brown.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia