Banco fechou primeiro semestre com prejuízo de 102 milhões, se contabilizado impacto das rescisões e da venda do BFA

O BPI não levará a cabo mais programas de rescisões, depois da saída já anunciada de 617 trabalhadores entre 2017 e 2018. Um corte de 11% no quadro de pessoal. "Está tudo feito. Depois de tantos meses de dúvidas, de mais de um ano a falar destas coisas, é importante terminar com as incertezas. Estamos na situação em que queremos estar para o futuro. E temos a equipa que queremos ter. Agora é a gestão normal de um banco com 5000 pessoas", garantiu Pablo Forero, o novo presidente da comissão executiva do banco, na apresentação das contas dos primeiros seis meses deste ano, a primeira sob o seu comando. O agora chairman Fernando Ulrich não esteve presente.

Forero confirmou que o banco terá de continuar a reduzir custos, no contexto do denominado "plano de cem dias", imposto pelo acionista CaixaBank, mas "não queremos fechar mais balcões, não é parte da estratégia. O corte de custos não vai ser em pessoas, vai ser em custos de funcionamento". Quando terminarem todas as saídas previstas, o BPI ficará com um total de 4875 colaboradores, bem menos do que os 5525 registados em dezembro de 2016. O banco tem agora uma rede de 528 balcões, menos sete do que no início do ano.

O banqueiro fugiu à questão de quantas pessoas manifestaram disponibilidade para sair no âmbito do programa de rescisões e reformas. "Não é relevante. O número importante é o das pessoas que tomaram uma decisão", considerou. E quanto às críticas de falta de transparência por a administração ter dado a ideia de que iam sair menos de 50 pessoas por rescisões por mútuo acordo, quando acabaram por ser 227, e de não contratar uma empresa de outplacement que ajude as pessoas que saem a procurar emprego, ao contrário do que faz em Espanha, Forero limitou-se a responder que o banco não podia ter ideia de quantas pessoas iam sair, uma vez que dependia das adesões, e que a ajuda dessas empresas só acontece nos casos de despedimento. "Este era um programa totalmente livre, voluntário, não há necessidade de outplacement, se as pessoas têm dúvidas simplesmente não saem do banco."

Com um custo total de 106 milhões de euros, o programa de rescisões voluntárias de trabalhadores iniciado pelo banco depois de ter passado a ser controlado pelo grupo espanhol CaixaBank acabou por refletir-se negativamente nas contas do primeiro semestre do BPI - o banco registou prejuízos de 102 milhões de euros, contra lucros de 106 milhões na primeira metade de 2016. A penalizar os números, justificou ainda o banco, es-teve também a venda de 2% do Banco de Fomento Angola (com um peso de 212 milhões após impostos).

Para já, diz o novo CEO, não está prevista nova redução da participação no capital do BFA, mas o banco tem uma recomendação forte do BCE para vender ou reduzir participação assim que possível. O BFA "não é uma prioridade", garantiu.

Apesar do resultado negativo, Pablo Forero considerou que o BPI teve "um semestre positivo", durante o qual reforçou a sua solvabilidade e liquidez e ganhou clientes. "Aumentámos em 82 milhões de euros os nossos resultados líquidos recorrentes para 188 milhões de euros." Ou seja, se excluída a venda dos tais 2% do BFA e o impacto das rescisões, os lucros do BPI até tinham aumentado 77%.