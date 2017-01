Pub

BPI deixa de ter participação majoritária no banco angolano para cumprir as regras do BCE. Negócio estava dependente do pagamento dos dividendos.

O BPI concluiu a venda de 2% do angolano BFA, onde era acionista maioritário, ficando com 49% do capital, informou o banco em comunicado enviado à CMVM.

