Pub

CaixaBank investiu 664,5 milhões para tomar finalmente o controlo e avançar com o seu plano para o BPI. Saída de Fernando Ulrich marca fim de uma era

O BPI virou ontem uma "sucursal de um banco espanhol" graças ao sucesso da oferta pública de aquisição (OPA) do CaixaBank. A maioria dos acionistas do BPI, à exceção da Allianz, decidiram fugir em massa do banco e os catalães garantiram uma participação total de 84,52%. No total, a operação custou 664,5 milhões de euros ao grupo espanhol.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia