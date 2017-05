Pub

Grupo alemão vai investir 47 milhões na fábrica de Braga até final de 2020. Audi também quer duplicar produção

A Bosch vai contratar mais 500 pessoas em Portugal até ao final deste ano. Grande parte dos novos trabalhadores deverá ocupar o novo edifício da fábrica de Braga da empresa alemã, que receberá um investimento total de 47 milhões de euros até final de 2020. Com o investimento em pessoas e infraestruturas, Portugal poderá responder ao acordo com o grupo Renault/Nissan e que vai representar um encaixe de 1,3 mil milhões de euros para Portugal nos próximos cinco anos, anunciou ontem Carlos Ribas, o líder da Bosch em Portugal.

A fábrica de Braga vai ficar responsável por 65% da produção, para o grupo francês, de componentes como rádios, sistemas de navegação e visualização do painel de instrumentos no para-brisas (head-up display). Os produtos saídos da Bosch serão depois utilizados nas fábricas da Nissan em Inglaterra e França e nas instalações da Renault localizadas um pouco por toda a Europa e Turquia. Este projeto será partilhado com as fábricas da Bosch da China e da Malásia. Este contrato está avaliado, ao todo, em dois mil milhões de euros e não inclui a Mitsubishi, que se juntou ao grupo automóvel francês no final de 2016.

Mas os contratos não deverão ficar por aqui. Carlos Ribas falou, por exemplo, no pedido da Audi para duplicar a linha de produção de componentes feitos a partir de Braga. Outros grupos automóveis estarão também em contacto com a Bosch, mas não foram revelados detalhes sobre estes possíveis contratos. A fábrica de Braga representou 62% da faturação da Bosch.

Para responder aos pedidos, será construído um novo edifício na fábrica da Bosch em Braga. O investimento será dividido em duas partes: 38 milhões de euros para a construção do edifício, que estará concluído até final de 2018, mais nove milhões entre 2019 e 2020. Ao todo, são 47 milhões de euros.

Parte destes projetos irá contar com os 500 novos funcionários que vão chegar à Bosch até final deste ano e que vão juntar-se aos 500 engenheiros contratados até final de abril. Ou seja, num só ano, a empresa alemã vai criar mil novos empregos e aproximar-se da barreira dos cinco mil colaboradores em todo o país. Meta que só deveria ser alcançada no final do próximo ano.

Mais de 85% da produção feita em território português teve como destino o mercado internacional. Portugal já representa 1,5% das vendas mundiais do grupo, que se fixaram em 73,1 mil milhões de euros no ano passado.

Carlos Ribas defende que Portugal deve ser o mercado da invenção da Bosch. "Queremos ter cá a parte criativa e de inovação." Para isso, Portugal tem feito a diferença "pela disponibilidade do talento" e já permitiu mesmo o regresso ao país de vários portugueses que tinham emigrado para países como Reino Unido, Suíça e Holanda durante a presença da troika em Portugal.

Estes engenheiros vão trabalhar juntamente com licenciados das universidades do Norte de Portugal em projetos de inovação promovidos pela Bosch: a parceria com a Universidade do Minho está avaliada em 55 milhões de euros e irá decorrer até meados de 2018; o projeto com a Universidade de Aveiro para desenvolver uma habitação mais eficiente a nível energético está avaliado em 25 milhões e há ainda uma colaboração com a Universidade do Porto na área das cidades inteligentes.

A Bosch anunciou ainda que já encontrou as 40 empresas portuguesas nas áreas de componentes e de tecnologia no âmbito do projeto Clube dos Fornecedores. Esta medida representa um investimento de 100 milhões de euros até 2020 e vai gerar 300 novos postos de trabalho para as marcas que colaborarem com a empresa alemã.