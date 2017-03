Pub

Quase um terço das empresas criadas no ano passado em Portugal são de alojamento e restauração, imobiliárias ou da indústria de construção.

O boom do turismo ajudou a criar, só no ano passado, 11 mil novas empresas no alojamento e restauração, imobiliário e na construção, de acordo com um estudo da Informa D&B. É quase um terço das empresas constituídas em Portugal.

