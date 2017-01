Pub

Em 2017, as entregas devem acelerar, ainda que as encomendas tenham tendência para cair, à medida que as companhias se ajustam a petróleo mais caro

O novo ano não arrancou com pé direito para as duas maiores fabricantes de aviões do mundo. Boeing e Airbus enfrentam o ano mais difícil desde 2009. E a razão é simples: desde esse ano que por cada avião entregue há uma nova encomenda; este ano não.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia