Com as parcerias com empresas de diferentes áreas, a marca alemã pretende reduzir os custos de investigação e acelerar o desenvolvimento da tecnologia

A BMW vai começar a testar 40 carros autónomos no segundo semestre de 2017. A marca alemã vai juntar-se à Intel e aos israelitas da Mobileye para colocar o modelo Série 7 nos centros urbanos da Europa e dos Estados Unidos, de acordo com o anúncio realizado esta quarta-feira. A BMW quer colocar os primeiros carros 100% autónomos nas estradas a partir de 2021.

