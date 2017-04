Pub

Dois em cada 10 portugueses já trabalham por turnos e vão ser mais. Bloco avança com proposta para reforçar proteção destes trabalhadores.

O trabalho por turnos tem vindo a ganhar peso nos últimos anos e a perspetiva é que continue a crescer. Em 2011, o país tinha pouco mais de 600 mil pessoas neste regime de trabalho, mas no final do ano passado eram já mais de 725 mil - cerca de dois em cada 10 dos portugueses empregados. Trabalhar por turnos e no período noturno, apontam os estudos, tem implicações na vida familiar e na saúde do trabalhador e foi todo este panorama que esteve na origem de uma proposta do Bloco de Esquerda para reforçar os direitos e a proteção destas pessoas.

