Crescente aumento da procura na China poderá justificar o aumento de valor

O valor de uma unidade da Bitcoin ultrapassou pela primeira vez o valor de uma onça de ouro. A moeda digital encriptada chegou esta quinta-feira a valer 1268 dólares, cerca de 1204 euros, enquanto o ouro estava por 1233 dólares, 1171 euros.

A Bitcoin é uma moeda virtual que pode ser usada anonimamente e sem deixar rastro na internet e a subida do valor está a ser justificada pelo crescente aumento da procura na China. As autoridades chinesas já alertaram no passado para o uso desta moeda para tirar dinheiro do país ilegalmente, segundo a BBC.

A China lançou uma operação de fiscalização e desmantelamento dos serviços que usam a Bitcoin no início deste ano, após a queda de valor da moeda chinesa yuan e a rápida subida da moeda virtual.

O valor do Bitcoin tem sido volátil desde 2009, quando foi lançada. Vários especialistas acreditaram que a moeda virtual não iria durar muito tempo, principalmente após ter atingido valores muito baixos em 2014.