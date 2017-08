Pub

O valor total das transações semanais com bitcoins teve um aumento de 12.749,1% ao longo do último ano

Com um nível de hiperinflação que já ultrapassou a barreira dos 1000% e com salários mínimos que já não chegam para ir à mercearia, a Venezuela afunda-se cada vez mais numa crise social, política e económica sem precedentes. As alternativas financeiras são poucas e as Bitcoins podem mesmo ser a única solução a que os venezuelanos conseguem aceder.

