Mobilidade, participação e inclusão, turismo, qualidade de vida (living) e ambiente são as cinco áreas de intervenção da edição de 2017

"Do PowerPoint para a realidade de negócio". A Big Smart Cities volta para a quinta edição com prémios reforçados. A competição de empreendedorismo da Vodafone e da Ericsson vai oferecer 20 mil euros às startups que apresentarem as melhor soluções para tornar as cidades mais inteligentes. A iniciativa foi apresentada esta segunda-feira na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, que vai ser palco de experimentação das finalistas da Big Smart Cities.

