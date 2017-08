Pub

As obras de renovação vão durar até 2021 e estão orçamentadas em 29 milhões de libras (31,67 milhões de euros).

O Big Ben já é, habitualmente, um dos monumentos mais fotografados do Reino Unido e, por isso, não é incomum encontrar turistas nas imediações do local, de câmara em riste, apontada à famosa Torre Elizabeth, que incorpora o relógio. Contudo, esta segunda-feira a multidão era mais densa e a quantidade de telemóveis a gravar as badaladas mais numerosa. Centenas de pessoas quiseram registar o momento em que o relógio assinalou o meio-dia, antes de mergulhar um silêncio de quase quatro anos, para obras de renovação.

