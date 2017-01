Pub

António Costa presidiu à assinatura de um contrato com a farmacêutica portuguesa Bial, no valor de 37,4 milhões de euros, para investigação.

O modelo de desenvolvimento do país deve assentar na inovação, disse hoje o primeiro-ministro, que presidiu à assinatura de um contrato com a Bial, no valor de 37,4 milhões de euros, para investigação. "Este investimento da Bial é particularmente relevante do modelo que o país tem definitivamente de assumir, que é o desenvolvimento assente da inovação", afirmou António Costa, no Porto.

