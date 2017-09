Pub

Novo campus da Nova SBSE, em Carcavelos, terá 84 mil metros quadrados, sendo expectável que esteja "plenamente operacional no ano académico 2018/19"

O Banco Europeu de Investimento avançou com 16 milhões de euros para financiar a construção do novo campus da Nova School of Business and Economics (Nova SBSE), ao abrigo do Plano de Investimento para a Europa. O empréstimo foi hoje anunciado e assinalado numa cerimónia na Nova SBSE.

