Projeto do Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira e da Associação de Promoção da Madeira permite guiar turistas em aventuras pela ilha.

Laura Silva cresceu num orfanato até ser adotada pelo médico da aldeia e acabar por se tornar farmacêutica. No século XIX, muito do conhecimento de Laura assentava no uso medicinal de plantas que crescem na floresta Laurissilva. Mas uma cheia, em 1803, levou o livro de anotações de Laura e terão de ser os turistas a encontrar-lhe o rumo, como se num peddy paper participassem. A aventura, criada à medida da Madeira pela equipa multidisciplinar do projeto BeanStalk, desenrola-se em plataformas mobile, para revelar fragmentos da história a descobrir nos locais que vão sendo visitados pelos turistas, quais caçadores de Pokémon Go, incluindo também artefactos interativos e informação impressa em meios tradicionais, como cartas ou diários. Tudo começou com a plataforma de localização de turistas.

