CDS vai propor rejeição do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas. Esquerda chumbará

O Programa de Estabilidade (PE) e o Programa Nacional de Reformas (PNR) têm viabilização garantida no Parlamento, pela maioria de esquerda, mas o Bloco de Esquerda e o PCP vão fazê-lo sem se comprometerem absolutamente com os dois documentos.

O guião já estabelecido no Parlamento diz que o PE e o PNR serão discutidos e votados no próximo dia 19, quarta-feira. Pelo menos o CDS voltará a fazer como fez no ano passado, apresentando uma resolução propondo a rejeição dos dois documentos. O passo seguinte no guião é a maioria de esquerda votar toda contra esta resolução, chumbando-a.

Uma votação destas permitirá a bloquistas e comunistas dizer que na verdade não votaram a favor dos documentos governamentais, apenas evitaram o seu chumbo. E assim, tudo como dantes, quartel--general em Abrantes: os dois documentos "entrarão em vigor". Nada que se pareça, portanto - nem de perto nem de longe -, com os dramáticos tempos de 2011, quando o chumbo por todos os partidos de um Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), apresentado por José Sócrates, levou este a demitir-se de primeiro--ministro, abrindo caminho a eleições legislativas antecipadas (das quais o PSD e o CDS saíram maioritários, formando governo).

O CDS promete avançar por, como disse ao DN o líder parlamentar Nuno Magalhães, "coerência", "convicção" e "clareza". Desta vez, porém - e ao contrário do que aconteceu no ano passado -, poderá ter o PSD a acompanhá-lo com a mesma iniciativa, ou seja, também a subscrever uma resolução propondo o chumbo dos dois documentos (que o governo tem de fazer por imposição da UE). "Não queremos abdicar já [desse direito] mas não temos de dizer agora o que vamos fazer", disse ontem o chefe da bancada do PSD, Luís Montenegro.

Certo é que os sociais-democratas não apresentarão - ao contrário do que o CDS insistirá em fazer - propostas de alteração ao PNR. Isto porque, segundo Luís Montenegro, chefe da bancada do PSD, o governo "não ligou patavina" às propostas que os sociais-democratas em tempos apresentaram.

O Bloco e o PCP rejeitam a lógica de base que preside à elaboração do PE e do PNR - a sujeição à ortodoxia económica da UE estabelecida no Tratado Orçamental, que Portugal subscreve. Fazem-no, todavia, em graus diferentes.

Ontem, depois de Mário Centeno apresentar o Programa de Estabilidade, a seguir ao Conselho de Ministros, o Bloco de Esquerda considerou que o documento "cumpre genericamente" o acordo com o PS, embora devesse ir mais longe, designadamente no investimento público.

Segundo Mariana Mortágua, o governo devia nesta fase "dar um sinal de mais investimento público e de investimento nos serviços públicos", em vez de estar "preocupado em cumprir metas impostas por Bruxelas" que, no entender dos bloquistas, "restringem a capacidade de desenvolvimento do país".

O PCP foi mais duro. O deputado Paulo Sá considerou que "a simples apresentação do Programa de Estabilidade representa, por si só, uma sujeição às imposições da União Europeia, que o PCP rejeita". "O governo assume como prioridade a redução do défice orçamental e a consolidação das contas públicas", mas "para o PCP a prioridade é a resposta aos problemas nacionais". Pactuar com as regras da UE "significa deixar a resolução de problemas do país para trás: a produção nacional, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a elevação da qualidade dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, o investimento".

Segundo explicou, o PCP "obviamente" não sujeitará o documento a votação. Quanto aos partidos da direita, "estão apenas interessados em criar dificuldades à reposição de direitos e rendimentos, em travar este processo, pôr areia na engrenagem e até operar o regresso ao passado, às suas políticas que desenvolveram durante quatro anos e meio de exploração e empobrecimento". "É isto que guia o PSD e o CDS na discussão do Programa de Estabilidade. Foi assim no passado e, com certeza, será neste ano também."

Ao apresentar ontem o Programa de Estabilidade, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou-se convicto da sua viabilidade em Bruxelas.

"A minha expectativa é de que este programa, com o grau de rigor que foi desenhado, não terá nenhuma dificuldade em ser acolhido pela Comissão Europeia [uma vez que] cumpre todas as regras e todos os critérios."

Mário Centeno reiterou que o governo português está a cumprir as exigências de Bruxelas, mas sublinhou que não irá além do necessário: "Não vamos além de Bruxelas, tal como já não fomos em 2016. O défice orçamental de 2016 cumpre quase milimetricamente o compromisso que tínhamos proposto em fevereiro de 2016", afirmou.

Segundo acrescentou o ministro das Finanças, o documento "cumpre o programa do governo" e inclui "decisões sustentáveis" em áreas como "o investimento, a Segurança Social, a fiscalidade e a gestão da administração pública, em particular nas despesas com pessoal".

"Há uma preocupação para que as decisões que tomamos não tenham de ser revertidas e poderem ser enquadradas numa política orçamental que gera as almofadas suficientes para que as questões sobre o futuro não se coloquem", disse ainda, sublinhando que o facto de o comportamento do indicador de clima económico estar "acima da média histórica das últimas três décadas não é alheio ao comportamento das finanças públicas em Portugal".

Já Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, apresentou o PNR dizendo que "mobiliza mais de 26 mil milhões de euros" (dois terços pelo Programa 2020). É, portanto, um "programa ambicioso", mas está em "perfeita sintonia com o rigor e a sustentabilidade orçamental".