A coordenadora do BE, Catarina Martins, desafiou hoje o Governo a começar a inverter no próximo Orçamento do Estado "o gigantesco aumento de impostos" feito pelo anterior Executivo através da alteração dos escalões de IRS.

