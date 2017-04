Pub

Fundo de Resolução contratou ilegalmente assessoria jurídica ignorando um parecer dos serviços internos e a posição do ministro das Finanças.

Carlos Costa ignorou um parecer interno e as "orientações expressas" dadas pelo ministro das Finanças à sua representante no Fundo de Resolução (FdR) em relação ao processo de aquisição de serviços de assessoria jurídica e financeira na venda do Novo Banco.

