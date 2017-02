Pub

As novas ações do aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros deverão começar a transaccionar no mercado no próximo dia 9.

O aumento de capital do BCP registou uma procura que superou a oferta em mais de 123%, segundo a informação divulgada pelo banco junto da CMVM. A operação foi totalmente subscrita pelos investidores, em que os principais investidores acompanharam a operação e reforçaram posições.

