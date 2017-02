Pub

Novas ações do aumento de capital começaram esta quinta-feira a transacionar em bolsa

O BCP paga hoje os 700 milhões de euros de empréstimo do Estado (CoCos) que ainda detém, recuperando a sua autonomia. A garantia foi dada por Miguel Bragança, administrador financeiro do banco, na sessão de entrada em bolsa das novas ações emitidas no âmbito do aumento de capital.

