BCP vai ser alvo de um aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros.

Os chineses da Fosun vão gastar até 531 milhões de euros no aumento de capital no BCP, anunciado ontem. Os chineses vão assim reforçar a sua participação dos atuais 16,7% para os 30% previstos no acordo de entrada no capital da instituição, segundo um comunicado divulgado pela Fosun.

