"Voltaremos a ter dividendos, mas tal colocar-se-á depois dos objetivos de 2018 estarem cumpridos", detalhou Nuno Amado.

O presidente do Millennium bcp, Nuno Amado, sintetizou esta tarde quais as prioridades dos próximos anos para a instituição que preside: "Estamos focados na disciplina, nos resultados, na margem, no controlo de custos e nas imparidades", explicou, ao longo da conferência de imprensa sobre os resultados de 2016 do BCP.

