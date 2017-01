Pub

Direitos do BCP seguem em forte recuperação depois da CMVM ter proibido a venda a descoberto das ações.

Os direitos do BCP seguem esta manhã em alta depois da proibição da CMVM de vendas a descoberto decidida pela CMVM para a sessão de hoje, invertendo a tendência de queda registada na sessão de ontem, a primeira no âmbito do aumento de capital e onde os títulos afundaram 11%.

