No final de setembro o banco tinha 9,3 mil milhões de euros de créditos na atividade não estratégica, segundo o prospecto do aumento de capital.

O BCP tinha, no final de setembro, um total de 9,6 mil milhões de euros em créditos no portefólio de negócios não core, sendo que 2,3 mil milhões de euros correspondiam a créditos concedidos para a compra de ações, segundo a informação presente no prospecto do aumento de capital do banco.

