Direitos para comprar ações no aumento de capital estão a transacionar a 61 cêntimos.

As ações do BCP seguem esta manhã a cair 6,83%, pressionadas pelos direitos que estão a ser transacionados no âmbito do aumento de capital do banco, que arrancou hoje.

