Banco vai emitir 14 mil milhões de novas ações por um preço de 9,4 cêntimos cada, um desconto de 38,6% "face ao preço teórico ajustado" do BCP

O Millennium bcp anunciou agora que vai avançar com um aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros. A confirmação da operação surge quase três horas depois de terem saído as primeiras notícias dando conta desta alteração substancial no banco de Nuno Amado.

