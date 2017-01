Pub

Millennium BCP apresenta resultados de 2016 no início de março e os resultados do primeiro trimestre de 2017 em maio, dias antes de nova AG

O Millennium BCP apresenta os resultados anuais de 2016 no próximo dia 6 de março, às 17 horas, depois do fecho da bolsa. Para o dia seguinte, dia 7, o banco liderado por Nuno Amado agendou uma "conference call" com analistas e investidores.

