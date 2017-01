Pub

Negociação dos direitos a comprar novas ações do BCP decorre até 2 de fevereiro próximo

O arranque do aumento de capital do BCP levou a uma queda abrupta das ações do banco, pressionadas pela venda dos direitos que dão acesso a mais 15 títulos do BCP cada. Os títulos, de manhã, caíram 10% e fecharam a perder 11,4%, para 14 cêntimos por ação.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia