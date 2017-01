Pub

Standard & Poor"s e Ifo dizem que BCE terá de comprar menos dívida pública em 2017. Draghi vai reduzir para 60 mil milhões. S&P diz 40 mil milhões.

Duas influentes instituições - a agência de rating Standard & Poor"s (S&P) e o Instituto para a Investigação Económica (Ifo), sediado em Munique - preveem que o Banco Central Europeu (BCE) terá de reduzir ainda mais as compras de dívida pública e de ativos do setor privado neste ano ao abrigo do seu programa de expansão monetária (quantitative easing).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia