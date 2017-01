Pub

BCE admite aumentar o montante de compras ou duração do programa de quantitative easing se assim for necessário.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com as taxas das operações financeiras 0,00%, as de empréstimo em 0,25% e as de depósitos e ficarem negativas em -0,40%, informou o banco central.

