Se a medida do BCE for eficaz, Frankfurt, Paris, Luxemburgo e Dublin podem atrair muitos dos negócios hoje sedeados em Londres.

Os bancos que queiram deslocalizar-se do Reino Unido para a zona do euro na sequência do Brexit podem vir a fazê-lo de forma rápida, com os supervisores dispostos a poupá-los aos longos testes iniciais sobre os seus modelos de risco, disse uma das executivas do Banco Central Europeu (BCE), na quarta-feira, citada pela Reuters.

