Mario Draghi admite que o BCE está preparado para aumentar o programa de compra de ativos e alertou para os riscos das políticas de Trump

O Banco Central Europeu (BCE) voltou a reduzir o montante de dívida portuguesa que comprou no âmbito do programa de aquisição de ativos da zona euro. Em janeiro, o BCE comprou apenas 688 milhões de euros de dívida, o valor mais baixo desde o início do programa.

